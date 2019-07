Bandidos atiram em policiais e deixam bolsa com cerca de R$ 500 mil na fuga em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(foto: reprodução) -Uma quadrilha, composta por 5 homens, transportava US$ 128 mil, maconha e folhas de coca em uma mochila em Cáceres (225 quilômetros de Cuiabá). O grupo foi descoberto pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) ontem no final da manhã.

