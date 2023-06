Bandidos executam jovem, gravam crime e desovam corpo em balsa

O jovem Lucas dos Santos Cruz, 24 anos, foi encontrado morto, amarrado dentro de uma balsa, no rio das Mortes, em Novo Santo Antônio (1.063 km de Cuiabá) na madrugada desse domingo (04). Dois bandidos, membros de facção, foram presos pelo crime.

A Polícia Militar informou que recebeu uma ligação anônima por volta das 02h30, informando que havia um corpo dentro de uma balsa que estava atracada no rio, em frente ao cais da cidade. No local, os agentes confirmaram a informação.

O corpo de Lucas dos Santos estava amarrado e com bastante sangue. A Perícia Oficial e Identificação (Politec) foi acionada, fez a remoção do corpo e encaminhou até o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Durante as diligências para solucionar o crime, os agentes foram até o sistema de monitoramento da cidade e identificaram dois bandidos passando em frente a uma das câmeras localizadas próximo à balsa.

Um dos criminosos estava com uma camisa tampando o rosto, mas foi identificado pelos policiais, que foram atrás dele. Com o bandido, foi apreendido um canivete sujo com vestígios de sangue e uma calça jeans também manchada com sangue.

Ele confessou que deu um dos golpes no pescoço do jovem com uma faca a pedido de outro criminoso, de 19 anos, que teria dado os outros golpes no peito de Lucas. Além disso, o segundo bandido também amarrou o jovem e filmou parte da execução.

Durante as buscas pelo segundo envolvido no crime, os policiais receberam sua localização. No local, encontraram várias pessoas, membros de facção, que tentaram dificultar a ação dos militares.

Mesmo assim, o bandido foi abordado e encaminhado até a delegacia de Alto Boa Vista, onde segue preso.

Não há detalhes sobre a motivação da execução. A Polícia Civil vai apurar o caso.

Fonte: JOÃO AGUIAR DO REPÓRTER MT

