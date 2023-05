Fiscal lista animais mortos sob cuidados de influencer que criava capivara Filó em cativeiro

Após ordem judicial, a capivara Filó foi solta em Autazes (AM) – Foto: Reprodução/Instagram montagem/ND.

A Justiça Federal ordenou que a capivara “Filó” fosse devolvida ao influencer Agenor Tupinambá. Em resposta, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) se pronunciou novamente sobre o caso e destacou que Agenor não é um ribeirinho e que outros animais silvestres sob seus cuidados morreram.

Em um vídeo nas redes sociais, o fiscal do instituto Roberto Cabral listou os outros animais criados por Agenor, incluindo duas preguiças, duas jiboias, uma paca, uma arara, dois papagaios, uma coruja e uma aranha. Ele destacou que esses animais foram explorados de forma ilegal para obter curtidas na internet.

Cabral também mencionou que Agenor não é de origem humilde e que é um influenciador com milhares de seguidores, não uma pessoa hipossuficiente (pessoa que não possui condições financeiras para se sustentar). Ele reforçou que é ilegal manter animais silvestres em cativeiro e que o influencer “não é uma pessoa que desconhecia leis”.

Sobre a decisão judicial, o fiscal afirmou que ela prejudica a reintrodução da capivara na natureza. Ele disse que fará o possível para que ela seja devolvida ao seu ambiente natural, onde poderá ser livre e viver com outros animais da sua espécie.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 05/05/2023/17:03:41, Com informações do O Liberal.

