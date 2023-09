Idosa condenada por matar amante do marido, irmã e sobrinhos é suspeita de matar o namorado da filha em MT

Idosa condenada por matar amante do marido, irmã e sobrinhos é suspeita de matar namorado da filha — Foto: Polícia Civil

Helena Rodrigues Veras, de 67 anos, cumpre pena em regime fechado, atualmente. A família do namorado da filha dela ainda espera localizar o corpo para realizar o enterro.

Helena Rodrigues Veras, de 67 anos, que foi condenada pela morte da amante do marido, da irmã da amante e dos sobrinhos, foi presa na sexta-feira (1º) por suspeita de envolvimento na morte do namorado da própria filha dela em Cáceres, a 225 km de Cuiabá.

A idosa nega envolvimento em todos os crimes, inclusive no que levou à sua condenação em 2017 a 13 anos de regime fechado pelo assassinato da amante do marido dela.

O delegado responsável pelo caso, Caio Albuquerque, contou que ela também está envolvida em outros homicídios, que ocorreram entre 2006 e 2008, contra os dois sobrinhos dela e contra a irmã da amante, que foi confundida como alvo.

Contudo, um novo indício de envolvimento na morte do advogado Marcos Alves, então namorado da filha dela, trouxe o caso à tona neste ano.

“Esse advogado teria um relacionamento com a filha e por algum motivo decidiram pela morte dele. Um dia ele sai, em tese, para atender um cliente e não retorna mais”, afirmou.

A irmã do advogado, Tânia Alves, disse que espera encontrar o corpo dele desde que ficou desaparecido há oito anos.

“Queremos dar um enterro decente para ele, para que a filha veja que não foi abandonada”, afirmou.

Em 2015, ele conheceu a filha de Helena, quando começaram a namorar. A família desconfia que Marcos tenha descoberto algo sobre a sogra.

“Ele amava muito a filha. Sempre carregava ela, para cima e para baixo. Sempre juntos”, contou.

Tânia contou que a última vez que esteve com o irmão foi durante um almoço em família na casa dos pais deles. A mãe dele teria recebido uma mensagem do próprio filho dizendo que ia soltar um preso perigoso em Cáceres e depois não deu mais notícias.

“Depois teve uma ligação de uma pessoa dizendo que ele estava bem e não precisava se preocupar com ele”, disse.

A família esperou por dois meses, porque o aniversário do pai de Marcos era em agosto, e eles esperaram por um feliz aniversário, mas ele não enviou nenhuma mensagem. Agora, a família tem esperança de localizar o corpo de Marcos depois da prisão de Helena.

Fonte:G1MT/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/09/2023/6:49:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...