Indígena de 100 anos é estuprada e família a resgata após gritos de socorro

O caso foi registrado nesta segunda-feira (30) e o autor deve responder por estupro de vulnerável. A polícia não informou o local onde o crime ocorreu para preservar as investigações e a vítima. Por G1 MS 31/08/2021 16h48

De acordo com o depoimento da vítima e dos familiares, a idosa que mora com os filhos em uma edícula, aos fundos da residência, teria gritado por socorro, momento que a filha e outros parentes avistaram o suspeito fugindo e foram resgatar a idosa.

