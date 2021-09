Morre em Cuiabá (MT) o pecuarista de Novo Progresso Vilson Camargo, vítima da COVID-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foto: Reprodução Facebook = O Pecuarista Vilson Camargo de 67 anos morreu nesta terça-feira 31 de agosto de 2021 com coronavírus (Covid-19) enquanto estava internado em uma clinica Hospitalar na cidade de Cuiabá no Mato Grosso. Vilson Camargo de 67 anos, era morador de Novo Progresso onde foi diagnosticado com a doença e foi transferido para a capital mato-grossense ainda em meados de julho – mais de 45 dias.

You May Also Like