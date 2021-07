Bando faz reféns e leva R$ 130 mil de supermercado no Pará

(Foto:Antônio Barroso JACUNDÁ) – Os ladrões renderam o gerente quando ele saía de casa, por volta de 5h da manhã, e o forçaram a abrir o cofre do estabelecimento. A ação durou cerca de meia hora.

Um assalto a um supermercado assustou os moradores do município de Jacundá, sudeste paraense na manhã deste domingo (18). Cerca de quatro criminosos em um carro e motocicletas invadiram o estabelecimento e fizeram refém o gerente e mais sete funcionários da empresa. Em seguida, fugiram e deixaram as vítimas amarradas.

De acordo com a Policia Civil, era por volta de 5 horas da manhã, quando o gerente do supermercado foi abordado pelos suspeitos enquanto saía de casa, na estrada do Jabutizinho. Ele foi forçado a acompanhar o bando até o supermercado e, sob ameaças, abriu o cofre do estabelecimento e entregou toda a renda. Após o roubo, o gerente foi deixado amarrado com mais sete funcionários e em seguida fugiram do local levando cerca de R$ 130 mil e a moto do gerente.

Toda ação criminosa demorou aproximadamente 30 minutos. Funcionários do outro turno chegaram e encontraram as vítimas. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Jacundá.

As investigação sobre o caso está sob a responsabilidade do delegado Melquesedeque Ribeiro, que responde pela unidade. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento poderão ajudar na identificação dos assaltantes.

