‘Barbie humana’ da Austrália gastou mais de R$ 1 milhão em cirurgia plástica; confira quais

A influencer conta com mais de 150 mil seguidores no Instagram, onde compartilha seu dia-a-dia e mostra suas transformações físicas. Na plataforma adulta, ela se intitula como boneca.

Sucesso nas redes sociais e na plataforma de conteúdos adultos Onlyfans, a “Barbie” contou detalhes sobre seus procedimentos, entre eles cinco cirurgias para aumentar os seios, seis rinoplastias no nariz, muito botox e preenchimento labial. A popularidade de Tara iniciou em 2021 quando ela foi uma das participantes do documentário “Mirror Mirror”. Na ocasião, ela pretendia colocar ainda mais silicone nos seios, mas os médicos se recusaram e apontaram estarem preocupados com a saúde mental e física da morena.

