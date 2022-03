Encontrado corpo de homem que morreu após mergulhar no Rio Trombetas, em Oriximiná

Corpo de Antônio José de Oliveira Cordeiro, 35 anos, foi encontrado em frente a cidade de Oriximiná — Foto: Divulgação/Bombeiros

Corpo de Antônio José de Oliveira Cordeiro, 35 anos, foi encontrado próximo a um trapiche flutuante particular cerca de 400 metros do local onde teria desaparecido.

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira (17) o corpo de Antônio José de Oliveira Cordeiro, 35 anos, vítima de afogamento na cidade de Oriximiná, oeste do Pará. Mergulhadores do 4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM) de Santarém encontraram o corpo do homem por volta das 10h. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) de Oriximiná, Antônio Cordeiro estava pescando na orla da cidade na noite de segunda-feira (14) por volta das 23h quando resolveu mergulhar no Rio Trombetas para desprender anzol que ficou preso no fundo do rio.

A secretária de Segurança Pública de Oriximiná pediu ajuda ao 4º GBM de Santarém para dar suporte às buscas pelo corpo da vítima de afogamento.

Segundo o comandante da missão em Oriximiná, subtenente Edielson Roberto, as buscas tiveram início na manhã de quarta-feira (16) na área próxima ao desaparecimento do homem.

“Iniciamos os mergulhos em busca da vítima às 9h. Estendemos até por volta do meio dia sem êxito na localização do mesmo”, destacou o sargento Edielson.

As buscas continuaram nas margens e leito do leito do Rio Trombetas até o limite de Oriximiná com o município de Óbidos.

“Na tarde de quarta iniciamos as buscas nas margens e leito do rio encerrando às 19h. Na manhã de quinta-feira (17) estávamos em mobilização para reiniciar os mergulhos em área próxima ao local do desaparecimento da vítima”, disse.

A equipe de mergulhadores foi acionada quando o corpo da vítima emergiu numa região que fica na frente da cidade.

“Recebemos a informação de que o corpo emergiu e estava preso próximo a um trapiche flutuante particular a uns 400 metros do local onde Antônio José teria desaparecido. Nós dirigimos para o local com o auxílio de uma lancha cedida pela Secretaria de Segurança do município de Oriximiná e fizemos o resgate do corpo. Posteriormente, repassamos o mesmo para as autoridades do município para as demais providências”, enfatizou.

Segundo a equipe, o rio possui aproximadamente uma extensão de 120 km e uma profundidade de 10 metros.

Entenda o caso

Antônio José de Oliveira Cordeiro, 35 anos, desapareceu após cair nas águas do Rio Trombetas em Oriximiná, oeste do Pará, na tentativa de desprender sua linha de pesca que ficou presa no fundo do rio.

As pessoas que presenciaram o momento em que a vítima pulou no rio, o alertaram de que não era uma boa ideia porque estava com sinais de embriaguez.

Segundo informações das pessoas que estavam no local, Antônio José nadou em direção a uma embarcação porque não estava conseguindo retornar à margem devido ao cansaço. Momentos depois que ele conseguiu chegar próximo à embarcação não foi mais visto.

A Polícia Militar (PM) foi comunicada sobre o desaparecimento de Antônio José.

A secretária de Segurança Pública de Oriximiná, Rosinete Silva entrou em contato com o Tenente Coronel Francisco Junior, do 4º GBM de Santarém para dar suporte às buscas pelo corpo da vítima de afogamento. Na manhã de quarta-feira (16) as buscas tiveram início com a colaboração de 3 bombeiros do 4º GBM.

Rio Trombetas

De acordo com informações do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o trecho navegável do rio Trombetas pode ser subdividido em dois segmentos. No segmento, entre Porto Trombetas e Cachoeira Porteira, com 140 quilômetros, as profundidades variam entre 4 metros e 1,50 metro nas águas altas e baixas, respectivamente. A partir daí, existem cerca de 50 cachoeiras e corredeiras que ocorrem no contato do escudo cristalino e bacia sedimentar.

