Barcarena: Receita Federal e Polícia Federal apreendem quase 3 toneladas de cocaína em porto do Pará

Quase 3 toneladas de cocaína foram apreendidas, no final da noite desta sexta-feira (4), em Barcarena, nordeste do Pará. Essa foi considerada a maior apreensão de drogas, em portos brasileiros, da história. As informações são da Receita Federal do Brasil, que atuou em conjunto com a Polícia Federal. A carga tinha como destino a cidade de Sines, em Portugal.

A substância, segundo nota da RF, foi ocultada dentro de sacas de farelo de soja, num contêiner. Após analisarem a carga, com a ajuda do cão farejador Isa, conseguiram localizar, mais precisamente, 2,75 toneladas de cloridrato de cocaína. Por enquanto, ninguém foi preso. Novas investigações serão iniciadas a partir dessa operação.

(Receita Federal / Divulgação)

A Receita Federal e a Polícia Federal informam que já apreenderam mais 5 toneladas de cocaína no porto de Vila de Conde, em Barcarena, entre 2021 e 2022.

Uma das últimas operações no porto resultou numa parceria entre a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Judiciária de Portugal, na operação Norte Tropical e demais desdobramentos, que levou à prisão três paraenses envolvidos no tráfico internacional de drogas, também para Portugal, em junho deste ano. Uma carga de cocaína estava escondida em meio a uma carga de açaí.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/11/2022/07:05:53

