Mensagem “anuncia” massacre em escola de Sorriso-MT

(Foto:Reprodução) – Mais uma ameaça de massacre foi registrada em uma instituição de ensino de Mato Grosso. Dessa vez, uma mensagem anunciando o massacre foi deixada no banheiro masculino da escola particular Regina Coeli, na última sexta-feira (29), no bairro Perimetral, em Sorriso (416 km de Cuiabá).

Conforme divulgado pelo site JK Notícias, a mensagem dizia “Massacre dia 02/05”, o que sinalizaria a data do possível ato criminoso. Nesta segunda-feira (02), a Polícia Militar realizará rondas no entorno da unidade como medida de prevenção. Já a Polícia Judiciária Civil disse que o fato está sendo apurado.

A direção da unidade não quis se pronunciar e disse apenas que o caso está sob investigação. Além disso, também declarou que contratou seguranças para atuar na área externa do colégio. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

A PM esteve presente no colégio e conversou com a direção da unidade. “Nenhum dos funcionários identificou algum aluno ou até mesmo outro profissional que poderia ter este perfil para cometer uma atrocidade dessa e ficamos bem mais tranquilos com isso”, comentou durante entrevista coletiva de imprensa o comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel PM Jorge Almeida.

As investigações trabalham agora para identificar o autor da pichação e quem teria iniciado a divulgação da foto. O caso será investigado.

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/17:03:38

