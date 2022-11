Manifestantes mantém Bloqueio parcial na BR 163 em Novo Progresso; PRF está no local

Prefeitura cancela aulas na rede municipal e coleta de lixo.

O bloqueio da rodovia BR-163, por moradores e caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) já afetam o abastecimento de postos de combustíveis, e prefeitura cancela coleta de lixo e suspende aulas na rede municipal em Novo Progresso.

PREFEITURA DE NOVO PROGRESSO CANCELOU AULAS POR FALTA DE MERENDA E COMBUSTÍVEL;VEJA A NOTA ABAIXO

Manifestante recusaram acordo com a PRF para desobstruir a via nesta sexta-feira, 4 de novembro de 2022, os agentes federais jogaram spray de pimenta para dispersar a população. “O movimento resistiu a pressão da PRF”, que saiu em busca de reforço!



Manifestantes estão acampados as margens da rodovia desde a noite de domingo, 30 de outubro de 2022, após o resultado da eleição, eles querem a renuncia do presidente eleito Lula e/ou a intervenção militar.

Neste sábado, 5 de novembro de 2022, centenas de moradores de Novo Progresso seguiram com seus veículos até a base aérea do cachimbo, onde pretende se juntar com os manifestantes do Mato Grosso e região, que estão no local desde a última quinta-feira (03).

Conforme informações coleta pelo Jornal Folha do Progresso, junto aos manifestantes, não estão forçando a parada de caminhões, a via esta liberada para o tráfego, mas o acampamento somente após uma solução, informaram.

Motoristas de caminhões estão estacionados na rodovia e não querem seguir viagem, estão reforçando e ajudando o movimento, disse.

Bloqueio na BR 163 gera fila de 10km na via em Novo Progresso-PAhttps://t.co/pkOg95iIWY pic.twitter.com/B0aZytOCpf — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) November 5, 2022

Bloqueios no Pará

A mais recente atualização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta sexta-feira (4), apenas a BR-163 possui registros de manifestantes bolsonaristas nos trechos: KM 110, Cachoeira da Serra (interdição parcial); KM 159, Castelo dos Sonhos (interdição parcial); e KM 132, Novo Progresso (interdição parcial).

Esse é o menor número que se tem registro até então, tendo em vista que o Pará chegou a ser considerado o segundo estado com o maior número de obstruções nas BRs.

Liberação das rodovias

Na última semana, tanto a Justiça do Estado do Pará quanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinaram o desbloqueio das rodovias. Os bloqueios aconteceram após a derrota de Bolsonaro para Lula no último domingo (30), durante o segundo turno das eleições presidenciais.

