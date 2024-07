Barco é apreendido em alto mar pela PF e Marinha com 2 milhões de maços de cigarros contrabandeados do Suriname

Operação conjunta da PF e Marinha ap´reendeu barco com cigarros no mar ao norte do Brasil — Foto: Marinha/Divulgação

Embarcação foi abordada por volta de 400 quilômetros ao norte do Amapá e levada com carga e tripulantes para o Pará, onde barco tem registro.

Uma operação conjunta da Marinha e da Polícia Federal prendeu seis pessoas em alto mar por suspeita de contrabando de cigarro. Eles estavam em uma embarcação vinda do Suriname e flagrada com 2 milhões de maços de cigarros falsificados, cerca de 4 mil caixas.

A carga chega ao porto de Belém na manhã desta quinta-feira (18) e os suspeitos serão levados à Superintendência da Polícia Federal.

“A partir de investigação da Polícia Federal, foi possível identificar a embarcação e fazer a abordagem, em alto mar, por volta de 400 quilômetros ao norte do Amapá”, informou a PF em nota – veja local no mapa ao final.

Ainda de acordo com a PF, os cigarros eram falsificados e contrabandeadas: “Os cigarros apreendidos não possuem selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo considerados ilegais no Brasil”.

O barco flagrado com a carga é registrado em Belém, mas saiu com carga do Suriname e tinha como destino a Bahia. Nenhum dos tripulantes era habilitado. A PF não confirmou a nacionalidade dos detidos.

Um navio da Marinha escoltou e conduziu o barco com os tripulantes e as cargas do local de apreensão até o porto de Belém.

Se provado o crime de contrabando, os suspeitos podem pegar de dois a cinco anos de prisão. “A pena aplica-se em dobro se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial”, informou a PF.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/10:45:07

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

