Corpo de criança desaparecida durante pescaria no AM é encontrado; suspeita é de ataque de jacaré

(Foto: Reprodução) – Felipe Tinoco, de sete anos, foi localizado, na quinta-feira (1°), próximo ao ponto onde foi visto pela última vez pelo pai, na zona rural de Anamã.

O corpo de Felipe Tinoco, de sete anos, foi encontrado no fim da tarde de quinta-feira (1°), após desaparecer às margens do Rio Solimões, em uma comunidade rural de Anamã, no interior do Amazonas. Ele foi localizado próximo ao ponto onde foi visto pela última vez pelo pai enquanto faziam uma pescaria.

Após a autópsia, os médicos constataram que não houve afogamento, já que não havia água nos pulmões da criança. A causa da morte foi uma fratura no pescoço por ataque de um animal, possivelmente jacaré.

O desaparecimento ocorreu na comunidade Santa Maria, conhecida como Cuia Grande, na quarta-feira (30). Segundo um primo da vítima, pai e filho estavam no local para pesca artesanal e descansavam em uma rede amarrada entre duas árvores, a cerca de um metro acima da água — prática comum entre ribeirinhos, especialmente durante o período de cheia. Em determinado momento, o pai deixou o filho dormindo na rede e foi verificar a malhadeira.

Ainda conforme a família, minutos depois, ele ouviu gritos e um barulho vindo da direção da criança. Ao retornar, não encontrou mais o filho e percebeu que a rede onde ele dormia estava rasgada. Ele ainda tentou procurar pela área após notar movimentações na água, mas não conseguiu localizar o menino.

O corpo da criança foi encontrado por moradores da comunidade que participavam das buscas na região do desaparecimento. Felipe apresentava um profundo ferimento no rosto e alguns arranhões pelo corpo.

A Polícia Militar do município foi acionada para prestar apoio no translado do corpo até a sede de Anamã.

A família de Felipe Tinoco recebeu suporte social e psicológico das secretarias de Assistência Social e Defesa Civil do município. Ainda na quinta (1°), o corpo da criança foi liberado e levado de volta para a comunidade, onde foi realizado o velório.

Fonte: Sabrina Rocha, Patrícia Souza, g1 AM, Rede Amazônica e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/15:24:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...