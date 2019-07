Infraero abre licitação para exploração comercial do estacionamento do Aeroporto de Marabá

(Foto:Reprodução)- A Infraero publicou edital de licitação para empresas interessadas em explorar comercialmente o estacionamento do Aeroporto de Marabá/João Corrêa da Rocha, no Pará (PA). O prazo da concessão é de 60 meses, e o valor mensal estimado é R$ 11,5 mil. A abertura da disputa está agendada para o dia 22 de julho.

A área total licitada conta com 9,94 mil m² e está distribuída em três espaços: um medindo 2,9 mil m², com 80 vagas demarcadas atualmente, podendo ser otimizado para 114 vagas, pavimentado e sinalizado nas condições em que se encontram; o segundo, com 7,04 mil m², que será entregue nas condições que se encontra; e o terceiro, localizado no meio fio em frente ao terminal de passageiros, medindo 5,45 m², destinado a instalação de guichê de pagamento, o qual deverá ser providenciado pelo concessionário vencedor do certame.

O certame, cujo tipo é por maior oferta, vai ocorrer na forma eletrônica. O regime de contratação é por preço global e o critério de julgamento se dará pela maior oferta, com modo de disputa aberto. O recebimento das propostas vai até às 8h59 do dia 22 de julho. A abertura da sessão pública e o início da disputa de preços acontece na mesma data, às 9h e 10h, respectivamente.

A licitação é aberta a qualquer empresa estabelecida no país, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que atenda às exigências do edital.

Localizado na cidade conhecida como o principal centro administrativo e econômico do Pará, o Aeroporto de Marabá cumpre papel fundamental na integração e acesso às cidades vizinhas, além de ligar o município a outros quatro destinos nacionais, com oito voos diários: Belém, Parauapebas (PA), Brasília (DF), e Belo Horizonte (MG), através das companhias aéreas Azul, Gol e Latam.

Com funcionamento 24 horas por dia, o aeroporto registrou, no ano passado, a movimentação de mais de 279,7 mil viajantes, entre embarques e desembarques.

Aeroporto moderno e ampliado

A Infraero entregou, em abril deste ano, as obras de reforma e ampliação do Aeroporto de Marabá. Com investimento de R$ 11,4 milhões, os trabalhos aprimoraram os níveis de segurança e conforto do terminal paraense, com mais comodidade aos usuários e passageiros.

As obras foram conduzidas pela Orcon Engenharia e Perfurações Eireli e aumentaram em 40% a área do terminal, que passou de 1.248,95 m² para 1.756,60 m². A capacidade de passageiros também foi ampliada em 25%. Antes, o terminal podia receber cerca de 1,2 milhão de viajantes anualmente. Após a conclusão das obras, são 2,3 milhões de passageiros.