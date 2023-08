Barras de ouro encontradas em trem serão enviadas para Cruz Vermelha

(Foto: ilustrativa) – Foram encontradas 120 barras de ouro que pesavam 3,7 quilos

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) receberá 120 barras de ouro encontradas em um trem na Suíça há quatro anos, cujo dono até hoje não apareceu para reivindicá-las, anunciaram as autoridades suíças nesta sexta-feira (25).

Em outubro de 2019, um controlador ferroviário descobriu um saco plástico esquecido, ou deixado, em um trem que ia da localidade suíça de Saint-Gall (leste) para Lucerna, no centro do país. Dentro havia um pacote branco com a mensagem escrita: “Envio de objetos de valor para o CICV”.

Dentro do misterioso pacote, havia 120 barras de ouro, que pesam 3,7 quilos. Com base na cotação atual do ouro, a doação a ser recebida pelo CICV está avaliada em cerca de US$ 226 mil (R$ 1,1 milhão).

Apesar de uma longa investigação, a polícia suíça não conseguiu identificar o proprietário das barras, nem encontrar qualquer indício que as ligasse a atividades criminosas.

“Como o ouro estava em um pacote dirigido ao CICV, podemos presumir que o proprietário desconhecido queria entregá-lo a essa organização”, afirmou a Promotoria em um comunicado.

“Expressamos nossos agradecimentos por essa generosa doação ao CICV”, reagiu hoje pela manhã um porta-voz da Cruz Vermelha, que atravessa uma situação financeira delicada pela inflação e pela queda nas doações, devido aos esforços dedicados por esta entidade à Ucrânia.

O CICV lembrou, no entanto, que prefere receber doações pelos canais tradicionais, em vez de um pacote abandonado no vagão de um trem.

