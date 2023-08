Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, abre vagas na Área Farmacêutica

Inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de agosto, para as vagas de farmacêutico, auxiliar de farmácia e auxiliar de abastecimento farmacêutico

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, está com processo seletivo aberto para vagas de emprego na área farmacêutica, com inscrições até o dia 31 de agosto. As oportunidades englobam cargos de farmacêutico, auxiliar de farmácia e auxiliar de abastecimento farmacêutico. A unidade é referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios paraenses.

“Os profissionais da área farmacêutica desempenham um papel vital em nossa missão de cuidar, garantindo que os tratamentos sejam seguros e eficazes, contribuindo diretamente para a recuperação dos nossos pacientes”, destacou Benjamin Ferreira, diretor-executivo do Hospital, sobre a importância dos profissionais para a instituição.

Para a vaga de farmacêutico, os candidatos precisam ter conhecimentos em áreas como farmacologia, terapia medicamentosa e práticas farmacêuticas modernas. Os requisitos incluem formação em Farmácia, pós-graduação na área, registro ativo no Conselho Regional de Farmácia e disponibilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico. O farmacêutico será responsável por coordenar a Farmácia do Hospital.

Os candidatos à vaga de auxiliar de farmácia devem ter concluído o ensino médio e possuir conhecimentos básicos de farmacologia, gerenciamento de estoque de medicamentos e procedimentos administrativos relacionados a uma farmácia hospitalar.

Já para o cargo de auxiliar de abastecimento farmacêutico, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e possuir conhecimentos básicos em controle de estoque, recebimento de produtos e organização de almoxarifado.

Como se candidatar – Os interessados em fazer parte da equipe farmacêutica do Hospital Regional de Marabá, devem enviar seus currículos atualizados até o dia 31 de agosto para o endereço de e-mail: vagas.hrsp@gmail.com , indicando no assunto a vaga de interesse.

É desejável que os profissionais possuam experiência na área. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar. As diferentes etapas do processo seletivo contam com a realização de testes e entrevistas, e são eliminatórias. A instituição valoriza a diversidade e está empenhada em oferecer ambiente de trabalho inclusivo e enriquecedor.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Ascom/HRSP – Com Fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2023/09:32:55

