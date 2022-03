Acidente com duas carretas mata dois motoristas na BR-163 em Moraes Almeida no Pará

Houve Interdição total, da pista. (Fotos:Adelar Behlling via WhatsApp)

Dois motoristas que dirigiam as carretas morreram no acidente.

Conforme relatos de motoristas uma carreta que retornava de Miritituba acabou perdendo o controle ao descer a serra de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) e acabou colidindo de frente com outra carreta carregada de soja, a carga tombou na pista que ficou totalmente interditada; os corpos ficaram presos nas ferragens mais de 12 horas até chegar o resgate de Itaituba distante 300 km. Não temos informações sobre identificação das vítimas.

O acidente foi na noite desta sexta-feira,4 de março de 2022, no trecho não tem atendimento da Polícia Rodoviária, a corporação de Bombeiros está distante 300 km, no município de Itaituba, a via ficou totalmente interditada. Na tarde deste sábado, 5 de março de 2022, a via voltou ao tráfego normal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

