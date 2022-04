Batida entre ônibus e carro mata motorista em Mato Grosso

Um acidente envolvendo um ônibus e um VW Voyage deixou uma vítima fatal, cuja identidade ainda está sendo confirmada, e uma mulher ferida, na tarde desta terça-feira. A ocorrência foi registrada na BR-364, em Várzea Grande.

Conforme informações da concessionária responsável pelo trecho, os agentes foram acionados às 15h56 para atenderem a ocorrência. No local, os agentes da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizaram o atendimento de uma mulher que estava no carro e constataram o óbito da pessoa que conduzia o veículo.

A mulher foi rapidamente encaminhada ao pronto-socorro municipal devido à gravidade das lesões. Já as 22 pessoas que estavam no ônibus escaparam ilesas por uma janela lateral do veículo.

Não há informações sobre a causa do acidente, mas relatos do local apontam que a batida foi na transversal, registrada na faixa de domínio da pista. (As informações são do Só Notícias/Gazeta Digital – foto: divulgação)

13/04/2022

