Em briga de vizinhos, homem morre ao levar tiro de chumbinho no olho

(Imagem ilustrativa/Reprodução)- Após ser atingido pelo disparo de chumbinho, a vítima ainda levou chutes pelo corpo e uma paulada na cabeça com um pedaço de madeira.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o homicídio de um homem atingido no olho por um disparo feito com espingarda de chumbinho. Fernando Antônio de Souza, 35 anos, foi baleado durante uma briga de vizinhos, em Ceilândia, em 4 de março. Levado em estado grave para o Hospital de Base, a vítima faleceu três dias depois, após ter morte cerebral.

As brigas entre as famílias de Fernando e dos autores, Kallebe Antônio Rezende, 23, e seu padrasto, Welton Antônio de Souza, 61, teriam se tornado constantes após a morte por afogamento de um parente dos autores. Fernando e seus familiares passaram a ser considerados culpados pela morte do jovem.

Antes de a vítima levar o tiro no olho, houve troca de ameaças entre os dois autores e Fernando. Durante a confusão, eles trocaram ofensas e pedras chegaram a ser atiradas contra o portão das residências. Em determinado momento, o clima esquentou, e Welton pegou a arma de pressão das mãos de Kallebe e abriu fogo contra Fernando, que estava a cerca de 4 metros de distância.

Fuga

Após ser atingida pelo disparo, a vítima ainda levou chutes e uma paulada na cabeça com um pedaço de madeira. Após ter o olho perfurado pelo disparo, Fernando desabou na hora.

Em seguida, os dois autores subiram em uma moto e fugiram do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PMDF) foram acionados. A vítima foi levada para o hospital em estado grave e não resistiu.

Horas depois, os dois autores procuraram a PCDF e prestaram depoimento, além de apresentarem a arma de pressão usada no crime. Ambos justificaram que agiram em legítima defesa.

Fonte: Fã Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/20:19:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...