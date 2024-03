BBB 24: Após a dinâmica, Leidy Elin joga as coisas de Davi na piscina; vídeo

Leidy Elin jogou as coisas de Davi na piscina após discussão no Sincerão. (Foto: Reprodução Globoplay)

Confusão generalizada ocorreu após a dinâmica motivado por Alane colocar Leidy boba da corte. discute com Alane, Mateus e Bia.

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24 desta segunda-feira (11), uma confusão generalizada, que ocorreu no programa após a dinâmica, Leidy Elin joga roupas de Davi na piscina. Depois Leidy voltou para o quarto e deitou em cima de suas coisas. Davi foi para o quarto e ficou encarando Leidy deitada na cama.

Após o término do Sincerão, Leidy começou uma discussão com Alane, Bia e Mateus. A discussão foi motivada porque a paraense Alane colocou a ex-amiga Leidy como bobo da corte. As duas começaram a bater boca. “Você não olha nem na minha cara Leidy”, declarou Alane. “Você vai lá e me coloca no Sincerão?!”, retrucou Leidy.

Uma outra discussão se instaurou entre Yasmin, Alane, Mateus, Bia e Davi. Durante a discussão Leidy aparece com a mochila de Davi e joga na piscina. O baiano começou a rir e foi atrás de Leidy Elin no quarto. “Você não queria aparecer? Taí apareci! Não vai jogar as minhas coisas na piscina”, falou para Davi.

Davi apertou o botão e tentou entrar no confessionário. Davi começou a conversar com os aliados na sala. “Ela disse que isso poderia ser feito. Quero saber se vale provocação. Ela disse que perguntou se poderia fazer isso”, falou Davi. Alane diz para Davi não toamr a mesma atitude. “Eu não vou fazer isso não! Eu vou fazer pior”, responde o baiano.

Leidy joga a mala de Davi na piscina e dispara: "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea" 💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/eM5QkQrvVQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/08:15:41

