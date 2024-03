Pará recebe cinco ministros do governo federal nesta segunda; confira agendas

Ministros das Comunicações, Juscelino Filho, do Turismo, Celso Sabino, e das Cidades, Jader Barbalho Filho, em Belém (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Titulares de seis pastas e outras personalidades nacionais participam de eventos no Estado. Os ministros devem tratar questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e tecnológico no Pará e na região.

Seis ministros do governo federal cumprem agendas no Pará nesta segunda-feira (11). As pastas se uniram para tratar de questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e tecnológico na região.

Na manhã desta segunda, os ministros das Comunicações, Juscelino Filho, do Turismo, Celso Sabino, e das Cidades, Jader Filho, participaram de uma cerimônia que marca a implantação da infovia que irá conectar as capitais brasileiras de Belém e Macapá, capital do Amapá, com fibra óptica subfluvial.

O ministro das Comunicações destacou que o objetivo do programa Norte Conectado, criado pelo governo federal, é levar internet para as regiões mais distantes do país. Também participaram do evento, que foi realizado no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), a deputada federal Elcione Barbalho; o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius; e o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, dentre outras autoridades.

Neste dia, o arquipélago do Marajó recebeu os ministros de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Lilian dos Santos Rahal, além do governador do Estado, Helder Barbalho, para assinar o termo de cooperação que marcou o lançamento do Programa “Sanear Amazônia”, no município de Curralinho, na região marajoara. A medida visa implantar tecnologias sociais de acesso à água no Marajó. Além das autoridades da esfera executiva, o encontro contou com a presença da diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tereza Campello.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, também cumpre agenda na capital paraense. Na tarde desta segunda-feira, ele participou da estreia do programa Secom Volante, que tem como objetivo apresentar e detalhar as políticas de comunicação do governo federal nos estados e municípios. Nesta terça-feira (12), o evento será aberto ao público no centro de convenções Hangar. Na noite desta segunda-feira, o titular de Cidades, Jader Filho, participará de uma reunião de abertura da Semana #BotaPraAndar, cujo objetivo é diagnosticar soluções para obras com pendências técnicas ou paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida no Pará. O encontro acontece na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).

