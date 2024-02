BBB 24: Joelma cai, se joga na piscina e faz show mais animado da edição

Joelma se apresenta no BBB 24 (Foto: Globo)

A cantora fez sua apresentação na casa na madrugada deste domingo (25).

Joelma deixou os participantes do BBB24 eufóricos na madrugada deste domingo (25). A cantora estava encarregada de fazer o show mais animado da noite e como sempre não desapontou.

Antes de iniciar sua apresentação, a loira abraçou todos os brothers e sisters e depois cantou o hit Voando pro Pará, deixando Alane e Isabelle emocionadas.

Até um tombo durante a performance virou lenda e deu o que falar nas redes sociais. Antes de cantar a música “Acelerou”, Joelma se desequilibrou e escorregou enquanto descia a escada para interagir com os participantes na pista de dança.

Nem um pouco abalada, a Rainha do Calypso ainda disparou: “A vida é uma coreografia. Você, cai, levanta e faz tudo de novo”. Em meio a gritos de “Maravilhosa”, “Diva”, “Rainha”, Joelma cantava e empolgava a galera.

Em outro momento de descontração, brothers e sisters acompanham a artista no mergulho na piscina de bolinhas, e durante a brincadeira, Joelma ainda fez questão de avisar: “Eu sei nadar, gente. Eu sei nadar! Eu sou do Rio Amazonas”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/03:28:29

