Cantora Manu Batidão revela ter feito cirurgia para reduzir região íntima

Manu Batidão fala sobre mais uma polêmica (Foto:Reprodução Instagram) – A artista explicou nas redes sociais, que inicialmente, precisou se ausentar para realizar uma cirurgia de hérnia umbilical

A cantora Manu Batidão confidenciou aos seguidores nesta sexta-feira (19) que realizou uma cirurgia no início da semana. Nos Stories, a artista afirmou que a intervenção cirúrgica foi na região íntima, mais precisamente, para diminuí-la de tamanho. Ela também acrescentou que estava exausta de receber comentários maldosos sobre o órgão e decidiu, de uma vez por todas, “remover o pacotão”.

“Eu tô aqui, mana, toda inchada. Toda arregaçad*. Então, um recado para as pessoas que tanto criticaram meu pacote, meu periquit* na rede social. Agora não existe mais aquele pacote. Vocês perturbaram tanto a minha cabeça que eu fiz uma cirurgia para remover o ‘pacotão da Manu’. Agora vai ser o pacotinho”, disparou a artista no Instagram após surgir de sutiã cirúrgico.

Nos últimos dias, Manu precisou se ausentar da internet para realizar uma cirurgia de hérnia umbilical e fazer reparações cirúrgicas de uma plástica feita há quatro anos. Isso porque, na época, logo após de operar de “mini abdômen”, a cantora teve apendicite.

“Como eu estava vindo a São Paulo para resolver coisas, eu vim aqui e fiz consulta, os médicos avaliaram as correções das minhas cicatrizes. Para vocês terem ideia, de como ficou o dreno da cirurgia de apêndice, onde ficou o dreno – que foram em três lugares da minha barriga -, ficou um buraco. Aquilo me incomodava muito quando eu ia vestir biquíni”, explicou Manu.

Em seguida, a cantora acrescentou que como tinha tempo livre na agenda de shows e precisava operar da hérnia, decidiu realizar várias cirurgias de uma vez só. “Aproveitando que eu já estaria no centro cirúrgico, eu já fiz logo tudo o que tinha que fazer”, disse, justificando o fato de ter feito a cirurgia íntima também.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/08/2022/08:05:53

