Suspeito de roubo cai de cima do telhado durante fuga, em Barcarena-Pará

Jovem cai de cime do telhado em momento de fuga da polícia (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Imagem do momento do tombo foi registrada por pessoas que estavam no local.

Um jovem identificado como João Victor foi flagrado pela Polícia Militar do Pará em um momento de fuga. Imagens do momento da prisão foram registradas por policiais militares. O vídeo mostra o jovem correndo por telhados de casas, mas acaba caindo ao tentar pular de uma residência para outra.

A imagem mostra a agilidade do jovem correndo, mas ao tentar pular de uma casa para outra ele não teve êxito e acabou caindo. Na ocasião, os policiais militares que estavam na busca efetuaram a prisão do jovem.

De acordo com informações do Rota Barcarena, João Victor roubou um telefone celular em um estabelecimento comercial no último dia 21. Diante disso, a equipe da 1ª Companhia da Polícia Militar montou uma operação para efetuar a prisão do suspeito.

Neste domingo (25), os policiais foram até a rua 25 de março, no bairro jardim Cabano, onde João Victor estava. De acordo com os policiais, um telefone celular foi apreendido. Ele tem passagens por roubo qualificado em Barcarena e por tráfico de drogas em Abaetetuba.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/03:12:12

