Vacinas contra dengue chegam a mais 29 municípios, diz Ministério da Saúde

Foto: Divulgação/Takeda)- Este novo lote vai complementar a cobertura de 521 municípios já selecionados para receber as doses até meados de março.

O Ministério da Saúde anunciou neste domingo (25) que está programado o envio de novas doses de vacinas contra a dengue para 29 municípios nas próximas semanas. Este novo lote vai complementar a cobertura de 521 municípios já selecionados para receber as doses até meados de março. Até o momento, 492 localidades já foram contempladas com os imunizantes.

A campanha de vacinação contra a dengue começou neste mês e tem como público-alvo crianças com idades entre 10 e 11 anos. A partir deste ano, a vacinação com o produto Qdenga será estendida até aos adolescentes de 12, 13 e 14 anos residentes nos 521 municípios selecionados.A escolha dos municípios para a distribuição inicial das vacinas considerou a elevada incidência do sorotipo 2 da dengue, que é associado a formas mais graves da doença.

As limitações na produção e oferta das vacinas, desenvolvidas pelo laboratório Takeda, influenciaram na definição das áreas prioritárias para a vacinação. Com o aumento dos fornecimentos, o Ministério da Saúde planeja expandir a distribuição através do Sistema Único de Saúde (SUS).Segundo o Ministério da Saúde, foram adquiridas 5,2 milhões de doses da vacina neste ano, com previsão de mais 9 milhões para o ano de 2025.

A vacina Qdenga teve seu registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023, e em dezembro do ano passado foi incorporada ao SUS.

Ao menos seis estados já declararam estado de emergência devido ao aumento dos casos de dengue. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Acre, Goiás e o Distrito Federal estão entre as áreas afetadas.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/03:24:23

