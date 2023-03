Mc Pipokinha é denunciada por zoofilia e delegado sugere prisão de funkeira

A funkeira gravou um vídeo onde aparece usando lingerie e com dois gatos lambendo suas partes íntimas. (Foto:Reprodução/ Redes sociais).

Mc Pipokinha foi denunciada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal (MPF), pelo deputado federal Matheus Laiola (União-PR), que também é delegado da Polícia Civil do Paraná, por zoofilia.

Em uma publicação feita no Instagram, na última quinta-feira (9), ele explicou o motivo da queixa. De acordo com Laiola, a funkeira apareceu vestida de lingerie e com dois felinos lambendo suas partes íntimas em um vídeo erótico publicado na plataforma de conteúdo adultos OnlyFans.

No conteúdo, Mc Pipokinha se auto filma apenas de sutiã, sentada com dois gatos em uma cama. Um deles lambe o seio esquerdo da cantora.

“Não podemos normalizar a zoofilia, que é um ato abominável! Pipokinha cometeu um crime e deverá responder por isso. Tolerância zero para quem pratica zoofilia”, afirmou o delegado, que

sugere a prisão preventiva da funkeira.

Confira a publicação:

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 14/03/2023/09:47:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...