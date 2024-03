BBB 24: Wanessa Camargo é expulsa por agressão a Davi

(Foto: Paulo Belote – jan.2024/Globo)- Cantora teria dado um tapa na perna de brother durante a madrugada.

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, no início da tarde deste sábado (2), após ser chamada ao confessionário pela produção do reality show.

Davi denunciou Wanessa por agressão após a cantora bater em sua perna e acordá-lo na madrugada.

Durante o raio-X desta manhã o baiano acusou a sister de tê-lo agredido na madrugada deste sábado (2).

Segundo ele, a artista teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto magia.

Ele foi chamado no confessionário e depois a cantora foi chamada. A produção pediu para que os participantes arrumassem os pertences dela.

Veja momento exato da suposta agressão:

BBB24: Davi vai ao confessionário denunciar suposta agressão de Wanessa.

Fonte: UOL

