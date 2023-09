Bebê de 1 ano morre após overdose de fentanil em creche

Bebê teve contato com a droga no centro de crianças onde ficava durante o dia (Foto:Reprodução/Arquivo pessoal)

O caso ocorreu em Nova York (EUA). Polícia encontrou 1kg da droga perto do tapete utilizado para as crianças cochilarem.

Nicholas Dominici, bebê de apenas um ano, morreu nesta última sexta-feira (15) após ter uma overdose por fentanil em Nova York (EUA). A Polícia acredita que a criança tenha entrado em contato com a droga por meio do tapete usado para cochilo do centro de crianças onde ele passava o dia.

Além dele, outras três crianças entre 8 meses e 2 anos foram internadas no hospital após serem expostas ao narcótico, um opioide sintético 50 vezes mais poderoso que a heroína.

O centro de crianças, localizado no bairro do Bronx, funciona em um apartamento e recebe crianças de 8 meses a 12 anos. A dona do local, Grei Mendez, e um homem que alugava um quarto dela, Carlisto Acevedo Brito, foram acusados por conspiração e assassinato.

Droga e prensa confiscadas

Após inspenção no lugar, a polícia encontrou um quilo de fentanil armazenado em cima de tapetes que as crianças do local utilizavam para descansar. Uma prensa para drogas também foi encontrada e confiscada no quarto alugado por Carlisto.

A defesa de Grei diz que ela ficou desesperada ao encontrar as crianças doentes, e falou com o marido por 10 segundos antes de acionar a polícia para a ocorrência.

Onda de overdose nos EUA

Durante um discurso para tratar de outros assuntos, o prefeito de Nova York, Eric Adams, falou sobre o ocorrido.

“Nós simplesmente nos tornamos tão confusos como sociedade. Precisamos nos recompor”, disse ele. “Não sei o que há de errado conosco. Tínhamos fentanil em uma local para crianças.”, disse o político.

Segundo estudo recém-publicado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), os Estados Unidos testemunharam uma marca assustadora neste ano: pela primeira vez, 100 mil pessoas morreram de overdose no país em um único ano, uma média de 300 por dia. Dessas mortes, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil.

Fonte:Gabriel Bentes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2023/17:53:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...