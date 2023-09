Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza mostra audiovisual para celebrar 17ª Primavera dos Museus

Em alusão a 17ª Primavera dos Museus, evento que acontece de 18 a 24 de setembro em todo o Brasil, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás promove nesta quinta-feira, 21, das 19h às 21h, a Mostra Audiovisual “Existir, resistir e ensinar – produções audiovisuais LGBT+, quilombolas e indígenas realizadas na Amazônia”.

A programação é gratuita e aberta para toda a comunidade, com realização no auditório da Casa da Cultura. Os títulos exibidos falam sobre a relação dos grupos com o espaço que ocupam e sua resistência diante de tudo que possa apagar a liberdade, a memória e a identidade dessas comunidades. O encontro também terá um momento final de celebração da diversidade com “rodas de vivências”.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está localizada na Rua das Esmeraldas, número 141, bairro Jardim das Palmeiras. Para mais informações, a pessoa interessada deve ligar ou enviar mensagem para o número (94) 99220-3451.

Confira a programação da mostra audiovisual

19h – INHÕBIKWA – 12min10s/ Ficção

Filme: Anna Vitória; Beprotire Kayapo; Edu Costa; Isabel Cristiny; Joicy Alves; Lara Beatriz; Pãnhtuk Kayapo; Thaviny Raniely; Tavala Ferreira.

Realização: Oficina de Cinema Cultura na Praça, julho de 2023 – Ourilândia do Norte.

19h15 – Ser ou Não Ser? – 14min26s/ Ficção

Filme: Hian Kaio

Realização: Oficina de Cinema Cultura na Praça, julho de 2019 – Canaã dos Carajás.

19h40 – Transamazonia – 1h15min / Documentário

Direção: Melissa Gabriela, Marcelly Roberts, Débora Mcdowell

Roteiro: Débora Mcdowell, Bea Morbach

O que é a 17ª Primavera dos Museus?

A Primavera dos Museus é uma ação anual, com duração de uma semana, que visa a mobilizar museus brasileiros a elaborarem programações especiais voltadas para um mesmo tema, escolhido pelo próprio Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Este ano, a 17ª Primavera dos Museus aborda o tema “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”. A proposta é destacar o papel dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade, fundamentais à democracia.

Serviço

O quê? Casa da Cultura de Canaã promove Mostra Audiovisual “Existir, resistir e ensinar – produções audiovisuais LGBT+, quilombolas e indígenas realizadas na Amazônia”

Quando? Dia 21/09, quinta-feira, das 19h às 21h.

Onde? Auditório da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás – Rua das Esmeraldas, 141 – Jardim das Palmeiras, Canaã dos Carajás.

Quem pode participar? Evento gratuito e para toda a comunidade.

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

Nos anos de 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

