Bebê é encontrado morto em uma mala à beira da estrada e mãe é a principal suspeita

A mãe, acusada de matar o próprio filho bebê, está foragida da Justiça – Foto: Reprodução/R7

O namorado da mãe foi preso e confessou ter ajudado a jogar a mala, com o corpo do menino morto, em uma estrada de São Paulo.

Um bebê de 1 ano e meio, que estava desaparecido desde 4 de agosto, foi encontrado morto em uma mala à beira da estrada em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A principal suspeita do crime é a própria mãe do menino Heitor.

Carol, de 31 anos, estava desaparecida junto com o filho. Segundo a reportagem do Cidade Alerta nesta terça-feira (20), ela voltou a dar notícias para anunciar a morte de Heitor à avó da criança.

Em um áudio enviado para sua mãe, Carol lamenta, emocionada: “Mãe, eu não estou brincando, mãe! Meu filho morreu, mãe! Eu vou enterrar meu filho hoje, mãe!”.

Ela afirmou à avó de Heitor que ele teria morrido após bater a cabeça e que estaria enterrado em um cemitério. A investigação, porém, aponta que a mãe teria sido responsável por desovar o corpo do filho morto em uma mala à beira da rodovia.

Durante a conversa, a avó quer procurar o cadáver e pergunta onde o menino está enterrado, ao que Carol se opõe: “Vou ser presa”.

“O meu neto não estava enterrado no cemitério como a primeira versão que ela falou. Meu neto foi jogado na ribanceira em Mairiporã”, desabafou a avó ao Cidade Alerta.

Namorado da mãe é preso por esconder bebê morto em uma mala

Após o menino Heitor ser encontrado morto em uma mala, o namorado de sua mãe, chamado Gilmar, foi preso pela polícia em São Paulo. Ele é acusado de homicídio e ocultação de cadáver.

Gilmar, no entanto, negou o envolvimento na morte do bebê. Ele alega que jogou a mala na estrada a pedido de Carol, onde ela disse que estava o corpo de um cachorro. A suspeita está foragida da Justiça.

O namorado ainda contou que se encontrava com Carol esporadicamente há cerca de seis meses e não sabia que ela tinha um filho bebê.

“Eu nunca tive acesso à casa dela, nunca entrei na casa dela. Ela falava para mim que só tinha um filho e que o filho morava com a mãe dela no Rio de Janeiro”, afirmou.

Após o desaparecimento da mãe, o outro filho de Carol, de 6 anos, foi abandonado e trancado em casa por quase uma semana. A criança teve que ser alimentada por vizinhos através da janela, até que seu avô arrombou a porta e o resgatou.

O pequeno Heitor foi encontrado morto em uma mala à beira da estrada, em área de mata na Serra da Cantareira, São Paulo. Um delegado ouvido pelo Cidade Alerta relatou que os peritos criminais indicaram, preliminarmente, indícios de traumatismo craniano no bebê.

Fonte: Informações do programa Cidade Alerta SP

