Bebê é puxada do colo da mãe e raptada em São Paulo

A mulher foi surpreendida por um homem que apontou uma arma de fogo para ela, enquanto ela se abaixava debaixo de uma árvore para vestir uma roupa mais quente na criança – (Foto:© iStock).

Uma criança de apenas um ano foi sequestrada na noite de sexta-feira na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, enquanto estava no colo de sua mãe, que estava vendendo doces no local.

A mulher foi surpreendida por um homem que apontou uma arma de fogo para ela, enquanto ela se abaixava debaixo de uma árvore para vestir uma roupa mais quente na criança, relata o G1.

De acordo com um parente da vítima, os suspeitos, que estavam em um carro cinza, teriam entrado em um bar e pego uma “latinha de cerveja”. Em seguida, “sequestraram a criança”.

“A mãe puxou a criança, mas outro homem sacou uma arma enquanto outro pegou a menina e a entregou para uma mulher que estava no carro”, disse o parente ao portal brasileiro.

A Polícia Civil e a Polícia Militar estão atualmente em busca para encontrar a criança, pedindo à população que denuncie qualquer pista sobre o paradeiro da menor.

