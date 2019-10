Bebê recém-nascida é enterrada viva e encontrada por morador que sepultava a filha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em março, um caso como esse foi registrado no Brasil. Uma recém-nascida foi enterrada ainda com vida pela própria mãe, no Ceará. Segundo a polícia, a mãe da criança escondia a gravidez da família. Fonte: Extra/ 14/10/2019 09:35 Deixe um comentário

Na Índia, são frequentes o casos de bebês do sexo feminino que são abortados ou mortos e abandonados após o nascimento. Há no país uma ideia de que filhas são fardos, principalmente em comunidades mais pobres.

(Foto:Reprodução Extra) – Uma recém-nascida foi encontrada em uma cova rasa após ser enterrada ainda com vida na Índia. A menina foi resgatada por um morador, identificado como Hitesh Kumar, que sepultava a própria filha, morta após o nascimento. A bebê estava dentro de uma panela de barro a cerca de 90 cm do chão e foi levada às pressas para um hospital, onde segue internada tratando de uma infecção pulmonar.

