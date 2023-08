PF faz operação em Novo Progresso contra suspeito de ser um dos maiores grileiros da Amazônia

Polícia Federal — Foto: Divulgação -PF faz operação contra suspeito de ser um dos maiores grileiros da Amazônia

Justiça federal determinou também determinou confisco de 16 fazendas, 10 mil cabeças de gado e R$ 116 milhões do grupo investigado

A Polícia Federal faz uma operação nesta quinta-feira contra um suspeito de ser um dos maiores grileiros da Amazônia. O alvo é investigado por ter se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União e por danos ambientais em áreas de floresta e no entorno de reservas indígenas e unidades de conservação.

Os agentes cumprem três mandados de busca e apreensão nas cidades de Novo Progresso (PA) e Sinop (MT). A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de R$ 116 milhões e o sequestro de 16 fazendas e 10.000 cabeças de gado que pertencem ao grupo do investigado.

A PF descobriu que o grupo criminoso fazia a inscrição fraudulenta de áreas públicas junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). Depois, os suspeitos desmatavam os terrenos e o destinavam à criação de gado.

O alvo já recebeu onze autuações e seis embargos do Ibama por manejo irregular das terras.

Como iniciaram as investigações?

As investigações tiveram início após a identificação, pela PF em Santarém (PA) do desmatamento de quase 6 mil hectares na região do município de Novo Progresso. O inquérito policial aponta que o grupo criminoso realizaria o cadastro fraudulento junto ao Cadastro Ambiental Rural de áreas próximas as suas em nome de terceiros, principalmente de parentes próximos. Em seguida, desmatariam tais áreas e as destinariam para criação de gado. Assim, os verdadeiros responsáveis pela exploração das atividades se sentiriam protegidos contra eventuais processos criminais ou administrativos, os quais seriam direcionados aos participantes sem patrimônio.

Desmatamento em área equivalente a 4 ilhas de Fernando de Noronha

Até o momento, o inquérito policial identificou que o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Além disso, já foram constatados o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase 4 ilhas de Fernando de Noronha, com indícios de um único autor ser o responsável pela destruição ambiental, com emprego de enorme aporte de recursos. Os danos ambientais são agravados pela ocupação de áreas circundantes a terras indígenas e unidades de conservação.

Segundo a PF, o suspeito líder do grupo já recebeu 11 autuações e 6 embargos do Ibama por irregularidades, e perícias da PF indicam a existência de danos ambientais ocasionados por suas atividades também na Terra Indígena Baú.

Além da expedição dos mandados, a Justiça determinou o bloqueio de R$116 milhões de reais, valor mínimo estimado dos recursos florestais extraídos e de recuperação da área atingida, e o sequestro de veículos, de 16 fazendas e imóveis e da indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado.(Fonte: O Liberal)

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/05:25:27 com informações da PF e O GLOBO/ O Liberal.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

