“Bebê tatuado” agita redes sociais; mãe é ameaçada de prisão

(Foto:| Reprodução/Instagram) – O que era para ser uma brincadeira no ‘mesversário’ de 6 meses do filho se tornou uma grande polêmica depois que a mãe postou fotos da criança nas redes sociais.

Há algumas semanas, as fotos de um bebê com o corpo supostamente coberto por tatuagens vem causando polêmicas nas redes sociais. Em um vídeo, a criança aparece dormindo enquanto um tatuador simula cobrir seu corpinho com os desenhos. Embora a postagem tenha se tornado viral, as tatuagens são falsas, diz a mãe Shemeka Morris que mora na Flórida, nos Estados Unidos.

Em entrevista à agência Reuters, a americana admite ter ficado surpresa com a repercussão das fotos. “Pensei que era apenas uma mãe sendo criativa e pensando fora da caixa”, comentou.

Ela contou que resolveu usar tatuagens temporárias no filho para comemorar o seu sexto ‘mesversário’. No entanto, muitas pessoas acreditaram que elas fossem reais. “Isso é realmente contra a vontade dele”, protestou uma pessoa. “O que acontecerá quando o bebê crescer e sua pele crescer?”, questionou outro. Alguns ainda ameaçaram chamar a polícia, contou a mãe. “Disseram que o que eu estava fazendo com meu filho é abuso e negligência”, disse.

Shemeka contou ainda que seu filho nasceu prematuro e a permanência na UTI Neonatal a impediu de comemorar seu primeiro mês de vida. Então, ela “decidiu comemorar seus marcos mensais com temas diferentes” e, como seu irmão é dono de uma loja de tatuagem, optou por fazer as fotos com o tema. Ela explicou que usou tatuagens temporárias no bebê, do tipo aplicado com água, com liberação prévia da pediatra. Shemeka afirma que queria que seu filho e outras pessoas “nunca tivessem medo de ser diferentes”. “Estou completamente confortável na minha pele e meu filho será criado da mesma forma”, finalizou.

Com informações revistacrescer

