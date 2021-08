Homem tenta matar professor em bar na Bahia, mas arma falha três vezes

(Foto:Reprodução) – Em momentos como o que vivemos, o jornalismo sério ganha ainda mais relevância. Precisamos um do outro para atravessar essa tempestade. Se puder, apoie nosso trabalho e assine o Jornal Correio por apenas R$ 5,94/mês.

Um homem armado entrou em um bar para matar um professor da cidade de Guaratinga, no sul da Bahia. Ao apontar o revólver para a cabeça do educador, no entanto, a arma falhou três vezes. Após a falha, o suspeito fugiu do local neste domingo (16).

Toda ação foi filmada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível perceber que o docente não percebeu a ação do criminoso.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o professor estava no bar com a noiva. O casal, que prestou depoimento na delegacia na segunda-feira (17), só ficou sabendo do que tinha acontecido porque uma pessoa que estava na mesa ao lado viu a situação e contou, após a fuga do suspeito.

De acordo com o SBT, o suspeito seria um ex-aluno, que teve um desentendimento com o professor em 2018. Na ocasião, o educador teria dito que as axilas do estudante fediam, provocando sua revolta.

A mãe do jovem chegou a registrar um Boletim de Ocorrência após o diagnóstico do professor. Esse documento teria permitido a identificação do suspeito.

O jovem ainda não foi preso.

