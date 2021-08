Bolsonaro chega a Belém para agenda em municípios do Pará

Bolsonaro fala com os apoiadores enfrente a base aérea de Belém | Foto:Reprodução

Entre as programações do presidente, estão a entrega de títulos de propriedade rural, inauguração do trecho pavimentado da Transamazônica e comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na tarde desta quarta-feira (18) no Estado do Pará para cumprir uma agenda extensa de programações nos municípios de Marabá, Novo Repartimento e em Belém. Logo na chegada a capital paraense, o presidente saiu do carro e cumprimentou seus apoiadores enfrente a base aérea. Imagens do momento foram divulgadas nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO!



Além do presidente, estão presentes na comitiva, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o secretário especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, e o presidente do Incra, Geraldo Melo Filho.

Fazem parte da agenda do presidente no Estado, a entrega de títulos de propriedade rural, inauguração do trecho pavimentado da Transamazônica (BR-230/PA) e comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil.

Por: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...