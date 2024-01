Belém celebra 408 anos com bolo de 10 metros feito de cumaru, doce de leite, castanha-do-Pará e cupuaçu

Bolo de dez metros celebra o aniversário de 408 anos de Belém | Foto: Reprodução/TV Liberal

O tradicional bolo gigante foi servido ao público presente na feira do Ver-o-Peso.

O tradicional bolo de aniversário de Belém, de dez metros de comprimento, foi produzido com massa de cumaru, recheado com doce de leite e castanha-do-Pará e decorado com marshmallow de cupuaçu. O doce foi dividido para quem esteve presente nos parabéns, no Ver-o-Peso, no centro histórico da capital paraense.

A confecção do bolo envolveu sete pessoas, dentre elas, as confeiteiras Dina Barbosa e Alinne Barros, do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan).

Saiba detalhes de cada ingrediente regional:

Cumaru

Cumaru é uma árvore típica da região amazônica e dela se utiliza as castanhas. É chamada de “baunilha brasileira”.

Castanha-do-Pará

A castanha-do-pará é a semente da castanheira-do-pará e as sementes podem ser consumidas in natura ou torradas, além de serem empregadas na fabricação de farinhas, doces e sorvetes. O óleo extraído da castanha é utilizado em cosméticos e na fabricação de tintas.

Cupuaçu

O cupuaçu é fruto do cupuaçuzeiro, árvore típica da Amazônia brasileira. O fruto é usado na fabricação de sucos, doces, sorvetes, vinhos e licores, e a gordura da fruta também é empregada na indústria de cosméticos.

De acordo com a Prefeitura de Belém, mil fatias de bolo foram entregues ao público.

Neste dia 12 de janeiro, Belém completa 408 anos e concentra a maior feira a céu aberto da América Latina, o Ver-o-Peso. A feira é um complexo arquitetônico e paisagístico de 25 mil metros quadrados, com uma série de construções históricas, entre elas o Mercado de Carne e o Mercado de Peixe, além de ter boxes de alimentação, frutas, verduras e as famosas erveiras.

Fonte: G1 Pará

