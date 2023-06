Governo do Pará anuncia concurso para a PM; são mais de 4 mil vagas

(Foto:Reprodução) – Governo do Estado anuncia realização de novo concurso para Polícia Militar

O Governo do Pará divulgou a realização de mais um concurso para a área da Segurança pública paraense, reforçando o combate à criminalidade no Estado. Serão quatro mil vagas para praças da Polícia Militar do Pará, com o cadastro de reserva, e outras 400 vagas para oficiais da PMPA.

Em um vídeo publicado em sua rede social, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, enfatizou: “vamos reforçar os estudos, ainda esse ano, teremos um novo concurso, o tão esperado concurso da PM”.

Secretária de Estado de Planejamento, Elieth de Fátima Braga adiantou que “até o final de julho, estaremos contratando a banca organizadora e até o final do ano realizando as provas do concurso”, finalizou.

Em janeiro de 2022, o governador Helder Barbalho divulgou a convocação de 2.405 candidatos aprovados no concurso da PMPA de 2021. Além dos aprovados, o chefe do executivo paraense determinou o chamamento de outros 732 aptos que estavam no cadastro de reserva, totalizando 3.137 novos agentes. Com o incremento dos novos servidores, após a formação, o efetivo da instituição passou para 18 mil policiais.

Redução na criminalidade – O Pará registrou 14% de redução nos índices de crimes violentos no primeiro trimestre de 2023. Pelo quinto ano consecutivo, estado ocupa a 5ª posição no ranking da queda dessa modalidade criminosa em todo o país. Esse é o resultado dos constantes investimentos do Governo do Estado na área da segurança pública.

No primeiro trimestre deste ano, o estado registrou 467 casos de CVLI, o que representa uma redução de 14% em comparação com o mesmo período de 2022, em que foram registrados 543 casos. Dentro do panorama nacional, a redução foi de 0,7% nos primeiros três meses de 2023, com 10,2 mil mortes violentas computadas, contra 10,3 mil registros no mesmo período do ano passado.

Durante a abertura do 17° Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em Belém no último dia 20 junho, o governador do Estado, Helder Barbalho, destacou a alegria em ver o Pará seguir com números da violência em redução.

“O Pará saiu de um patamar no ano de 2018 com 50 homicídios para cada 100 mil habitantes, chegando a 25 casos registrados. E vamos, sim, chegar naquilo que está planejado na estratégia nacional de Segurança Pública, de alcançar a média de redução de crimes violentos para a meta nacional de até 16 ocorrências”, afirmou o governador.

