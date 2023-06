Benzema se despede do Real Madrid: “sonho de criança”

Francês defendeu a camisa merengue em 14 temporadas e sai como o atleta que mais ganhou títulos na história do clube.

Karim Benzema se despediu do Real Madrid após 14 temporadas defendendo o clube espanhol. O Real fez um evento de despedida para o atacante na manhã desta terça-feira (6), no centro de treinamento do clube. Benzema foi homenageado pelo presidente Florentino Pérez.

O jogador francês comentou o fato de estar indo viver “outra história” e ressaltou que “é um dia triste” para ele. Após seu discurso, Benzema foi ovacionado de pé pelas pessoas que estavam presentes. Nomes como Carlo Ancelotti, Courtois, Modric, Lucas Vázquez, Roberto Carlos e Raúl participaram do evento.

Karim está se mudando para o futebol saudita. Ele receberá 100 milhões de euros (R$ 527,7 milhões, na cotação atual) por ano, em um contrato de duas temporadas, segundo foi noticiado pela imprensa europeia.

O QUE DISSE BENZEMA

“É difícil falar com tantas emoções, mas queria agradecer ao Real Madrid e aos meus companheiros. Foi um bom caminho na minha vida. Tive a sorte de realizar o meu sonho de criança”.

“Nunca vou esquecer o Real Madrid. É impossível, é o melhor clube da história. Mas acho que hoje é o momento de sair e escrever outra história”.

“Muito obrigado ao Real Madrid. Tive a sorte de realizar meu sonho de criança graças ao presidente. Quando te vi, disse: ‘Ele é o homem que trouxe Ronaldo e Zidane’. Ele é incrível. O mais importante para mim é que tudo o que ganhei, desfrutei como se fosse uma criança. Como disse na minha apresentação: ‘Um, dois e três, hala Madrid!'”. “Queria acabar [a carreira] no Real Madrid, mas às vezes a vida dá outra chance. Foi uma decisão muito difícil que tomei com a minha família. Mas nunca vou esquecer o Real Madrid”.

BENZEMA NO REAL

Ao todo, foram 648 jogos com 354 gols marcados e 165 assistências dadas com a camisa merengue.O francês conquistou 25 títulos em 14 temporadas, sendo cinco Ligas dos Campeões, quatro Campeonatos Espanhóis e cinco Mundiais de Clubes da Fifa.

