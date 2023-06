Fábio Porchat beija Pabllo Vittar durante programa Fábio Porchat, recém-divorciado de Nataly Mega, surpreendeu ao trocar um beijo com Pabllo Vittar no programa d

“Eu fui correndo pra buscar mais bebida, o show ia começar… Amore, eu só escuto um grito de trás assim ‘É a Pabllo, é a Pabllo, aquela menina drag queen’. E juntou muitos fãs e naquela época eu não tinha essa noção assim de ‘vamos fazer uma fila, tirar a foto’. Hoje em dia eu sei que o que me aconteceu naquele momento foi uma grande crise de ansiedade. Eu usava mega hair nessa época e levaram meu mega hair. Ai postou assim ‘ai que fofo, olha que fofo, eu peguei uma mexa do cabelo da Pabllo’, revelou.

Além do momento quente com Porchat, Pabllo Vittar também trocou beijinhos com Gabriela Loran e Silvero Pereira, que a acompanharam no programa. A dinâmica aconteceu durante uma animada conversa no balcão do programa, onde os convidados respondem a perguntas rápidas do apresentador.

Em um episódio de “Que História É Essa, Porchat?” exibido nesta terça-feira (6) no GNT, a consagrada cantora e drag queen Pabllo Vittar incendiou o palco com um momento picante ao lado do apresentador do programa.

Fonte:Com informações da Contigo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2023/21:48:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com