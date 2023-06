Paysandu amarga empate contra o São José-RS dentro da Curuzu

A os trancos e barrancos, o Paysandu venceu os dois jogos que disputou em casa nesta Série C, mas ao longo dos últimos jogos realizados, o time apresentou constante oscilação que o deixou próximo da zona do rebaixamento. Com o fim da Copa Verde e do Campeonato Paraense, o Papão pode finalmente voltar-se apenas para o Campeonato Brasileiro, focando apenas na busca pelo acesso.

Na disputa realizada neste domingo (4), no Estádio da Curuzu, em Belém, pela sexta rodada da Terceira Divisão Nacional, o técnico Marquinhos Santos enfim pôde utilizar todos os jogadores que tem à disposição, inclusive o experiente meia Robinho, contratado semana passada e que foi regularizado na semana anterior, além do zagueiro Paulão, que de cara já ganhou a faixa de capitão. Mas o resultado foi nada animador, pois o time empatou em 1 x 1.

PRIMEIRO TEMPO

O Papão logo partiu para busca do gol e acabou deixando o São José-RS, bastante acuado em seu campo de defesa. E logo aos 3 minutos, acontece o primeiro lance polêmico. Paulão lança a bola para Mário Sérgio, é derrubado na linha da grande área, mas a arbitragem marcou fora, dando falta. Bastante participativo no jogo, Robinho criou algumas das principais chances de gol.

Aos 19 minutos, ele bate escanteio e Igor Fernandes não consegue finalizar com precisão. Aos 27, Robinho tenta o chute e Fábio Ramp faz importante defesa. O São José chegou somente aos 30 minutos com Alessandro Vinicius, que obrigou o estreante goleiro Alan fazer a defesa e segurar o ímpeto gaúcho. E depois de tanto tentar, enfim o Papão chegou ao gol. Após cruzamento de Robinho, Nenê Bonilha faz o cabeceio e aos 45 do 1º tempo marca: Paysandu 1 x 0 São José.

SEGUNDO TEMPO

Diferente do que foi visto na etapa inicial, o Papão não voltou com o mesmo volume de jogo nos primeiros minutos, mas ainda assim, controlava as ações do jogo. Entretanto, aos 14 minutos, o Zequinha chega ao gol de empate. Thayllon recebe bom passe, vence Paulão na corrida e bate na saída errada de Alan Bernardon e faz: Paysandu 1 x 1 São José, frustando assim a torcida bicolor nas arquibancadas.

Mas ainda assim, o Paysandu buscava alternativas de novamente balançar a rede adversária. Aos 24 minutos, Fernando Gabriel faz cruzamento para a área, Fábio Rampi espalma para o lado e Nenê Bonilha desvia para o gol, mas Lucas Cunha tinha a bola embaixo da trave. E entre as chances criadas, o time não se acertava nas finalizações, desse modo, alguns manifestos eram ouvidos vindo dos torcedores.

PROTESTOS

Com o término da partida entre Paysandu e São José, logo se inicou os protestos vindo das arquibancadas, no qual o principal alvo era o presidente Maurício Ettinger. O Papão que chegou a estar entre os primeiros colocados, se mantém nas últimas colocações e por conta disso, os gritos de “time sem vergonha” ganharam um coro ainda maior no Vovô da Cidade. Resultado final: 1 x 1.

Fonte: MAGNO DA CAMARA FERNANDES e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/07:29:16

