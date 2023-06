Brasil goleia Guiné em jogo marcado por homenagens a Vinicius Junior

Camisa 10 fez o último gol nos 4 a 1 da Seleção em amistoso disputado em Barcelona

O Brasil conquistou sua primeira vitória desde a eliminação na Copa do Mundo para a Croácia, em dezembro do ano passado. Neste sábado (17), a Seleção Brasileira bateu Guiné por 4 a 1, em Barcelona, ainda sob o comando do técnico interino Ramon Menezes em amistoso. Os gols brasileiros foram marcados pelo estreante Joelinton, por Rodrygo, Éder Militão e Vinicius Junior. Guirassy descontou.

Como foram os lances de Brasil x Guiné

O jogo deste sábado foi o segundo do Brasil desde a Copa do Mundo. Em março, a Seleção havia sido derrotada por Marrocos, por 2 a 1. O próximo compromisso da Amarelinha será na terça-feira, às 16h, contra Senegal, em Lisboa.

Vestindo uniforme todo preto em mais uma ação da CBF na luta contra o racismo, o Brasil teve apenas duas novidades na equipe em relação à Copa do Mundo. Em partida marcada pelos retornos de Danilo, Marquinhos e Richarlison, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o meio-campista Joelinton foram os únicos titulares que não estavam no Catar no último Mundial.

A vantagem foi ampliada três minutos depois. Após Richarlison roubar a bola no setor direito do ataque, Rodrygo aproveitou, invadiu a área e bateu na saída de Koné para ampliar o placar.

O jogo já parecia definido a favor do Brasil diante de uma seleção que ocupa apenas o 79º lugar no ranking da Fifa. Aos 35, no entanto, Guiné conseguiu um gol inesperado. Foi uma jogada que faltou atenção para a Seleção Brasileira. O lane começou pelo lado esquerdo, de onde Syll cruzou. Na área, Guirassy subiu mais algo que Marquinhos para testar para o chão, sem chances para Ederson: 2 a 1.

O Brasil não correu risco de sofrer o empate, mas também não criou o esperado para ampliar. O placar, assim, foi para o intervalo em 2 a 1.

Na volta do intervalo, a mudança para a tradicional camisa amarela foi a única novidade na Seleção Brasileira. Ramon Menezes optou por dar sequência aos onze iniciar para a etapa final. E como havia acontecido na etapa inicial, bastou uma bola parada para o gol. Dessa vez, porém, a 1 minuto, quando Éder Militão ganhou pelo alto da defesa em falta batida por Rodrygo para ampliar a vantagem brasileira.

O terceiro gol praticamente confirmou a vitória do Brasil, que voltou a reduzir o ritmo. Guiné até tentou alguma reação, mas ficou claro que não tinha qualidade para causar muito incômodo. Na única vez que chegou com perigo, Éderson apareceu bem para fazer duas defesas no mesmo lance.

O ritmo do Brasil, entretanto, não era de acelerar para ampliar o resultado, o que até prejudicou para que os novos jogadores pudessem mostrar algo para o treinador.

Richarlison perdeu uma grande chance aos 33, quando saiu cara a cara com o goleiro e não conseguiu finalizar. O lance foi o último do centroavante, que deu lugar a Pedro logo depois. Na mesma janela de trocas, Malcon entrou na vaga de Rodrygo.

Dono da camisa 10, Vinicius Junior fez uma linda jogad aos 38, mas acabou finalizando para fora. Uma pena, o lance merecia ter terminado em gol. Mas Vini teve outra chance. Aos 42, ele aproveitou pênalti sofrido por Malcon e mandou no canto para definir a goleada de 4 a 1 do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Amistoso

Brasil (4)

Ederson; Danilo (Vanderson, 46’ 2/ºT), Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton (Bruno Guimarães, 19’/2ºT) e Lucas Paquetá (Raphael Veiga, 19’/2ºT); Rodrygo (Malcon, 36’/2ºT), Richarlison (Pedro, 36’/2ºT) e Vinicius Junior (Rony, 46’ 2/ºT). Técnico: Ramon Menezes (interino).

Guiné (1)

Koné; Conte (Dembo Sylla, 19’/2ºT), Sow, Diakhaby e Sylla; Diawara, Ilaix Moriba, Guilavogui (Morlaye Sylla, 27’/2ºT), Naby Keita (Cissé, 27’/2ºT e Kamano (Diaby, 27’/2ºT); Guirassy (Kanté, 19’/2ºT). Técnico: Kaba Diawara.

GOLS: Joelinton (B), aos 26min, Rodrygo (B), aos 29min, Guirassy (G), aos 35min do 1º tempo; Militão (B), a 1min, Vinicius Junior (B), aos 43min do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas Paquetá, Casemiro (B); Issiaga Sylla (G)

ARBITRAGEM: Andris Treismanis, auxiliado por Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs (trio da Letônia). VAR: Víctor Garcia (Espanha).

LOCAL: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona-ESP

Próximo jogo

Amistoso – Terça-feira, 20/6 – 16h (de Brasília)

Brasil x Senegal

Fonte: CRISTIANO MUNARI GZH Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/09:23:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...