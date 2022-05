Bi trem de careta carregada com soja tomba ao carreta tentar desviar de buraco na BR 163

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Acidente aconteceu por volta das 9h00min, desta terça-feira, 10 de maio de 2022 na rodovia BR 163 próximo à cidade de Novo |Progresso no Pará.

Uma carreta da empresa “TRANSVAL TRANSPORTES” carregada de soja tombou Na manhã desta terça (10), após tentar desviar de um buraco na BR-163, distante aproximadamente 5 km da cidade de Novo Progresso -PA.

Conforme informação coletada no local pela reportagem do Jornal Folha do Progresso o acidente, não deixou vitimas, uma das caçambas do bi trem tombou, quando o motorista foi desviar do buraco, perdeu o controle e o vagão tombou na pista. No trecho a via tem buracos nas duas pistas, veículos fazem manobras arriscadas para desviar. O nome do motorista não foi identificado.

Populares estão no local recolhendo a soja que esparramou pela pista.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/05/2022/10:51:15

