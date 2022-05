Ato de bravura de policial impede suicídio em Novo Progresso

Policial teve que agir com rapidez, sem equipamento, para evitar que mulher pulasse de uma ponte em Novo Progresso. (foto: via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

A cidade de Novo Progresso assistiu, nesta terça-feira, 10 de maio de 2022, a um ato de bravura, proporcionado pelo Policial Militar Sargento Maduro, que sem qualquer equipamento, evitou que mulher cometesse suicido pulando de uma ponte altura de aproximadamente 10 metros.

Era por volta de 10h, quando o policial a paisano passava pelo local no bairro Jardim Planalto. O policial estranhou a movimentação, muita gente correndo em direção a um só local, e no momento que a mulher se jogou o policial conseguiu segurá-la e evitou o suicídio. A ponte onde a mulher estava fica na avenida Orival Prazeres , entre o bairro Jardim Planalto e Otavio Onetta, as margens da rodovia BR 163 no córrego da vó em Novo Progresso-PA.

A mulher identificada como Geisiane Ezequiel, de 25 anos, natural de Rolandia _PR, disse ao policial que toma remédio controlado, que passa por depressão, que a vida havia perdido o sentido para ela. Gislaine foi encaminhada para atendimento no Hospital Municipal.

A ação do policial foi divulgada como ato de bravura nas redes sociais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/05/2022/11:31:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...