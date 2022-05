Motociclista bate em carro, tem cabeça dilacerada e morre no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Um motociclista morreu no domingo (8), após colidir frontalmente contra um veículo de passeio na BR-158, em Santana do Araguaia, sul do Pará.

A vítima identificada como Samuel Ferreira da Silva, de 28 anos, pilotava uma motocicleta Honda Pop 100, e teve a cabeça dilacerada devido a batida.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que o motociclista teria tentado desviar de buracos na rodovia e acabou sendo atingido pelo carro, que transitava em sentido oposto. Outra suspeita é que a vítima teria colidido com buracos na pista, perdido o controle da moto e acabou sendo atropelado pelo automóvel, que estaria em alta velocidade.

A motocicleta da vítima, que trafegava no sentido Vila Mandi/Santana do Araguaia, ficou com a frente completamente destruída. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima e está sendo procurado pelas equipes policiais.

Com informações do portal Debate Carajás.

Jornal Folha do Progresso em 10/05/2022/09:51:06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...