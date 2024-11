Bispo emérito do Marajó, Dom José Luís Azcona morre em Belém

Dom José Luís Azcona morreu nesta quarta-feira (20) após semanas internado em hospital de Belém. | Reprodução/Revista Missões/CNBB

Religioso de 84 anos estava internado desde o dia 28 de outubro na capital paraense para receber cuidados paliativos após diagnóstico de câncer de pâncreas.

O Arquipélago do Marajó, no Pará, é marcado por ser uma região de fortes características ribeirinhas, devido à sua geografia e origens culturais. O território marajoara está cada vez mais em evidência, seja para o turismo ou para demais vocações econômicas.

Um dos nomes mais conhecidos no Marajó, Dom José Luís Azcona morreu na manhã desta quarta-feira (20), aos 84 anos. Ele estava internado em Belém desde o dia 28 de outubro por conta de um grave quadro de obstrução intestinal. Ele recebia cuidados paliativos após ser diagnosticado com câncer de pâncreas.

A informação foi confirmada por meio de nota oficial, emitida pela Prelazia do Marajó, entidade religiosa da qual Dom José Azcona era bispo emérito.

“Nesse momento, nossa Prelazia do Marajó enlutada louva a Deus pela vida e ministério de um de nosso bispo emérito e pede ao Senhor Bom Pastor, que o acolha em sua misericórdia e lhe conceda o descanso eterno”, declarou a organização religiosa.

TRAJETÓRIA

Dom José Azcona foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 26 de junho. Desde então, seu quadro de saúde se agravou, resultando em diversas internações, como ocorreu entre julho e agosto, quando o religioso ficou mais de um mês internado em um hospital particular em Belém.

Reconhecido como um dos principais nomes na linha de frente do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó, Dom José Azcona chegou a ser ameaçado de morte em 2008 e, em 2015, denunciou, em rede nacional, casos de crianças e adolescentes que navegavam pelos rios da região, com o consentimento dos próprios pais.

Nascido em 28 de março de 1940, na cidade de Pamplona, na Espanha, Dom José Luiz Azcona Hermoso foi nomeado bispo pelo papa João Paulo II em 1987. Ele ficou à frente da Prelazia do Marajó até 2016, quando renunciou ao cargo.

Segundo a Prelazia do Marajó, o corpo de Dom José Luís Azcona deverá ser levado para Soure. Mais detalhes sobre o velório e a despedida ao religioso serão divulgados em breve.

Fonte: Adams Mercês/DOL Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/11/2024/15:08:28

