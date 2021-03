Boletim Covid-19- Confirmados mais dois óbitos por Covid-19 em Novo Progresso; 310 casos ativos com 14 pacientes internados

Semana anterior foi fechado na sexta-feira(12) com total de 159 novos casos nesta segunda-feira (15) 31 novos casos de Covid-19m conforme boletim.

Novo Progresso totaliza 1829 com 310 casos ativos e outros 203 pacientes em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar sendo monitorados.

Mais dois óbitos foram confirmados em Novo Progresso em decorrência da Covid-19. As mortes ocorreram no hospital de Novo Progresso e Itaituba. As vítimas são duas mulheres de 40 e 50 anos.

De acordo com boletim de atualização da Covid-19 divulgado pela prefeitura de Novo Progresso nesta segunda-feira (15) , há 1.829 casos confirmados da doença no município. Existem 1.519 pessoas recuperadas, um total de 37 óbitos. Este número vai subir para 39, nesta segunda-feira (15) mais dois óbitos foram registrados de moradores de Novo Progresso. O Fazendeiro Odilon Camargo de 57anos veio óbito no hospital de Sinop (MT) e outro morador de Novo Progresso Josy Bechara veio óbito no hospital regional de Itaituba. As divulgações não vem dados dos pacientes, somente o sexo,idade e se for morador.

Há um total de 14 pacientes internados e outros 203 pacientes que estão em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar.

A secretaria municipal de saúde não atualiza boletins em fim de semana, as morte de um dia são computadas no boletim do dia seguinte.

Vejam Boletim desta segunda-feira 15 de março de 2021

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...