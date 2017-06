Paula Fernandes surpreende pela beleza em foto de topless no Instagram

A sertaneja Paula Fernandes deixou fãs de todas as sexualidades babando na última quarta-feira (28/6). Em sua conta do Instagram, a cantora postou uma foto para lá de sensual em que aparece fazendo topless.

Mas isso nem veio sozinho. Além dos seios marcados, ela também está com as belas madeixas castanhas bem esvoaçantes, tornando a imagem bem mais sexy. E ainda deixou um clima de surpresa no ar, já que a legenda traz uma enigmática mensagem: “VEM AÍ UMA NOVA PAULA FERNANDES!”, escreveu, em letras garrafais.



Entre os vários elogios, teve muito fã impressionado com essa guinada mais sensual da artista. “Perante tudo o que já conhecemos de você e do que você já havia falado anteriormente, confesso que foi um ‘choque’ vê-la assim, porque sinto que essa foto não se adéqua com a sua postura mais reservada”, disse um deles.

Fonte: Metropoles

