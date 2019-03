Foto: Reprodução/Facebook-Bolsonaro anuncia extinção de lombadas eletrônicas em rodovias federais

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, durante uma live em sua página do Facebook, na última quinta-feira (07), que as rodovias federais brasileiras não terão mais lombadas eletrônicas. Segundo ele, os equipamentos servem apenas para arrecadar e não trazem benefícios, como a redução de acidentes. Sobre os aparelhos já existem, ele disse que – ao final do contrato – eles não serão renovados. Cortam o Estado de Mato Grosso, as rodovias BRs-364, 163, 158, 070, 174, 242 e 251.

“Há uma quantidade enorme de lombadas eletrônicas no Brasil. É quase impossível andar pelo país sem receber uma multa. A gente sabe, ou desconfia, que o objeto não é diminuir acidentes”, disse o presidente da República.

Bolsonaro ainda acrescentou que não será permitido às concessionárias de rodovias utilizarem valores que deveriam, por contrato, serem direcionados à manutenção para a instalação de lombadas.

A decisão, conforme o presidente, foi a de não instalar mais nenhum lombada eletrônica no país. Já os equipamentos existentes atualmente serão mantidos somente até o final dos contratos.

“Vale lembrar que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), até pouco tempo, estava na mão de partidos políticos. Agora, eles trabalharão 100% a serviço de todos”, finalizou Bolsonaro.

O presidente também informou que o projeto já anunciado para aumentar o período de validade da carteira de motorista de cinco para 10 anos está em fase final de elaboração, no Ministério da Infraestrutura.

Da Redação – Wesley Santiago

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...